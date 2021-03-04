Красноярск, 4 марта, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края рассмотрит крупный финансовый спор между двумя государственными компаниями, работающими в сфере строительства, — ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» и ФГУП «Главное военно-строительное управление №9». Последнее является ответчиком и на сегодня находится в стадии банкротства. Иск для устранения недочетов до 23 марта 2021 года оставили без движения, передаёт ИА REGNUM.

Иск

Претензии управления №14 поступили в суд 24 февраля, а 2 марта стало известно, что судья Горбатова оставила иск без движения. В деле речь идёт «о взыскании 1 818 686 514,5 рубля задолженности».

Компания-ответчик учреждена для строительства жилых и нежилых объектов в Железногорске в декабре 2002 года. С сентября 2020 года она находится на этапе конкурсного производства. Управляющим назначен Владимир Рябченков. Учредителями ФГУП были Федеральное агентство специального строительства и Министерство имущественных отношений РФ.

Напомним, Минобороны России двумя исками в 2021 году отсудило у ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» более 837 млн рублей долгов. Помимо этого, министерство подало уже порядка 40 исков к предприятию. Все они касаются взыскания разных сумм.