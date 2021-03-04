Корсаков, Сахалинская область, , 06:33 — REGNUM Пожар произошел в гараже в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 4 марта в районе улицы Центральной в селе Озерское. Пожарные прибыли на место происшествия спустя пять минут после поступления вызова. К этому времени огнем была уже охвачена площадь 20 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля произошел пожар в трехэтажном гараже в Петропавловске-Камчатском. В результате возгорания оказались повреждены отделка помещений и стройматериалы. Люди при пожаре не пострадали.