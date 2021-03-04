Гонконг, Китай, , 06:30 — REGNUM Медицинские эксперты заявили, что смерть мужчины, больного хроническими заболеваниями, в Гонконге на связана напрямую с прививкой от COVID-19, которая была сделана ему перед кончиной, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Гонконгский экспертный комитет по оценке клинических событий, связанных с иммунизацией от COVID-19, провел заседание 3 марта, где обсуждался недавний случай гибели мужчины, вакцинированного от опасной инфекции.

Сопредседатель комитета Иван Хунг, сообщил во время пресс-брифинга, что группа экспертов единодушно сошлась с тем, что смерть этого человека не была напрямую связана с вакциной, а, скорее всего, вызвана ишемической болезнью сердца.

63-летний мужчина, страдавший диабетом, гипертонией, гиперлипидемией и ожирением, умер около 6:00 утра по Пекину 28 февраля, через несколько часов после того, как был госпитализирован из-за одышки. Первый укол вакцины он получил 26 февраля.

Хунг сказал, что комитет подытожит причину смерти мужчины и подробно объяснит инцидент после получения исчерпывающего отчета о вскрытии.