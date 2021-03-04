Пекин, , 06:23 — REGNUM Китай сохраняет позицию крупнейшего в мире промышленно-производственного центра уже 11 лет подряд, обеспечивая почти 30% мирового промышленного производства, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

За прошедшие пять лет производства с высокой добавленной стоимостью в Китае выросло с 23,5 трлн юаней (около $3,63 трлн) до 31,3 трлн юаней, заявил министр Сяо Яцин. За время 13-й Пятилетки (2016−2020) средние темпы роста производства добавленной стоимости в Китае в секторе высокотехнологического производства достиг 10,4%, что на 4,9 процентных пункта выше, чем в промышленном секторе в целом.

За этот период в сфере передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий был достигнут значительный прогресс. Промышленное производство с добавленной стоимостью выросло с 1,8 трлн юаней до 3,8 трлн юаней, а доля в валовом внутреннем продукте выросла с 2,5% до 3,7%, добавил Сяо.

К концу 2020 года покрытие стационарной широкополосной связью в Китае достигло 96%, в то время как уровень проникновения мобильной широкополосной связи составил 108%.

Что касается развития 5G, то к концу прошлого года в стране было построено в общей сложности 718 тыс. базовых станций 5G, а количество мобильных терминалов, подключенных к сети, превысило 200 млн.