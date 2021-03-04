Хабаровск, , 06:27 — REGNUM В аэропорту Хабаровска проверили доставленные из-за границы к 8 Марта около трёх миллионов тюльпанов, роз, гиацинтов. По заключению специалистов, до прилавков доберутся не все, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзор по Хабаровскому краю, ЕАО и Колымы.

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Во время фитосанитарного досмотра выяснилось, что 20 тыс. цветов заражены карантинным вредителем. Большую часть растений удалось спасти от паразитов, остальные — пока под вопросом.

«На цветах из Нидерландов в количестве 21 260 шт выявлен западный цветочный (калифорнийский) трипс — имаго в жизнеспособном состоянии. После проведенных карантинных фитосанитарных мероприятий ввоз заражённых партий запрещён», — пояснили в Россельхознадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство российских женщин чаще всего хотят получить в подарок в Международный женский день тюльпаны (23%) и розы (21%).