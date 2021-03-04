Челябинск, , 06:20 — REGNUM Предоставленные в Росреестр документы о продаже двухкомнатной арендованной квартиры в Челябинске не вызвали подозрений. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении этого ведомства.

Как пишет 74.ru, сделка была зарегистрирована после проверки санов документов. Серия и номер паспорта, а также сведения о квартире совпали с теми данными, что имелись в базе Росреестра.

«В рассматриваемом случае — налицо работа мошенников — профессионалов высокого уровня», — отмечается в комментарии. Чтобы подстраховаться от подобных случаев, специалисты ведомства предлагают владельцам квартир внести в Единый государственный реестр недвижимости данные об электронном адресе владельца. На него обещают отправлять уведомления обо всех операциях, проводимых с квартирой.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинец сдал квартиру, а затем узнал, что её продали. При этом мошенник предъявил паспорт, который не вызвал подозрений ни в агентстве недвижимости, ни в МФЦ.

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