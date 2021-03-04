Даллас, США, , 06:17 — REGNUM Надежду на продолжение успешных испытаний прототипов кораблей Starship SN10 выразил основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом он написал 4 марта на своей странице в Twitter.

Так предприниматель прокомментировал взрыв корабля, который перед этим успешно приземлился, совершив полет на высоту в 10 км. Маск отметил, что Starship совершил посадку «целым и невредимым».

Он также отметил огромную работу, которые делают сотрудники SpaceX. По словам основателя компании, когда-нибудь полеты Starship станут обычным явлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта прототип корабля Starship SN10 успешно стартовал с площадки в районе Бока-Чика в штате Техас. После совершения полета и приземления он взорвался. Предыдущие два полета других прототипов корабля также заканчивались взрывом.

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