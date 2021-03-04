Пекин, , 06:17 — REGNUM Китайская национальная комическая администрация (CNSA) опубликовала снимки Марса высокого разрешения, сделанные зондом «Тяньвэнь-1», сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Фотографии включают два панорамных снимка и один цветной снимок. Панорамные снимки были сняты камерой высокого разрешения зонда «Тяньвэнь-1» на расстоянии 330−350 км над поверхностью Марса с разрешающей способностью около 0,7 метра.

На изображения видны марсианские ландшафты, включая малые кратеры, горные хребты и дюны, которые четко видны. Диаметр крупнейшего ударного кратера, запечатленного на снимке, оценивается примерно в 620 метров.

Цветные изображения Северного полюса красной планеты сняты камерой среднего разрешения, отметили в CNSA. Камеры высокого и среднего разрешения, спектрометр и прочая научно-исследовательская аппаратура, размещенная на борту орбитального модуля, была успешно активирована для сбора данных.

Китай запустил зонд «Тяньвэнь-1» 23 июля 2020 года. Космический аппарат, состоящий из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода, вышел на парковочную орбиту вокруг Марса после выполнения орбитального маневра 24 февраля. Зонд «Тяньвэнь-1» проводит научные исследования с 26 февраля.