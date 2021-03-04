Чэнду, Китай, , 06:05 — REGNUM Тематический музей большой панды в столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая, предлагающий посетителям интерактивный опыт, открылся для посещения, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Окруженный огромными стенами с сенсорными экранами с тщательно продуманными настройками, Музей больших панд Чэнду предлагает захватывающий опыт, демонстрируя различные интересные факты о редком виде, а также рассказывает о его привычках и усилиях Китая по сохранению панд.

Музей, занимающий площадь в 7179 квадратных метров, имеет семь выставочных секций. Он был построен при Научно-исследовательской базе разведения больших панд в Чэнду.

Посетители могут получить доступ к различной информации, относящейся к большим пандам, нажав на специальный экран. Сценарии, воспроизводящие доисторическую среду, в которой впервые появились эти животные, также являются частью презентации.

Музей стремится расширить понимание гигантских панд и других диких животных, а также повысить осведомленность общественности об экологической среде и защите животных, говорится в сообщении исследовательской базы, являющейся главным местом для любителей панд во всем мире.