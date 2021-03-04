Нью-Йорк, США, , 06:18 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 3 марта продолжили снижение.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 121,43 пункта (0,39%), до уровня 31 270,09 пункта. S&P 500 потерял 50,57 пункта (1,31%), опустившись до уровня 3819,72 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 361,04 пункта (2,70%), до уровня 12 997,75 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,53, до уровня $61,28 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе европейских торгов цена на нефть марки Brent повышалась до $64,16 за баррель.

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