Челябинск, , 06:04 — REGNUM В Челябинске мошенники продают квартиры, взятые ими в аренду. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, один из граждан ранее сдал квартиру другому, но затем арендатор пропал. Владелец приехал и выяснил, что квартира продана женщине за 2,4 млн рублей, это ниже рыночной цены на 20%. Как пишет «74.ru», сделку оформили в МФЦ вместе с агентом по недвижимости и продавцом, при этом документы последнего, как и он сам, ни у кого не вызвали сомнений. Паспорт оказался подделкой, выполненной на высоком уровне, не был в розыске, не числился среди утерянных, а все реквизиты совпали с данными владельца жилья.

Владелец недвижимости обратился в полицию. Там возбудил уголовное дело, но сообщили ему, что в городе насчитывается уже несколько подобных случаев.