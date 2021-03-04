Южно-Сахалинск, , 06:03 — REGNUM На Сахалине проводится операция по спасению 12 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине в 16 км от села Охотское Корсаковского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Известно, что трещина образовалась на льдине на расстоянии 4−5 км от берега. Ширина разрыва достигает 15 метров.

На месте происшествия работают пять человек спасателей и три единицы техники.

«С берега подаются звуковые и световые сигналы. Кроме этого, из Южно-Сахалинска выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на Сахалине в заливе Мордвинова между посёлком Мальково и мысом Свободный от берега оторвало льдину с рыбаками.