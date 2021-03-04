Хабаровск, , 06:06 — REGNUM В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, которого обвиняют в преступлениях в сфере долевого строительства в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Установлено, что директор компании в нарушение положений законодательства РФ об участии в долевом строительстве привлёк свыше 370 млн рублей средств дольщиков для строительства дома в Хабаровске. Он заключил с ними договоры об инвестировании, которые фактически являлись договорами об участии в долевом строительстве.

Следственными органами собрана достаточная доказательственная база — уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае разработали тактику решения проблемы обманутых дольщиков, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.