4 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Более 800 горняков попали в сложную финансовую ситуацию из-за того, что им не выплатили заработанное в срок. Шахта, где они работали, — банкрот, имущество которого на торгах не продаётся из-за отсутствия интереса покупателей, а работы по угледобыче оставлены. Шахтёры и их семьи в отчаянии, потому просят о помощи президента.

Анастасия Степанова, , 07:21 — REGNUM Во время совещания по вопросам развития угольной отрасли президент РФ Владимир Путин особое внимание уделил Кузбассу, назвав его ведущим угольным регионом России. Но не всё гладко оказалось в Кемеровской области.

Шахта «Алексиевская» (шахтоуправление «Ленинское») Drovosekk

Пока семья губернатора Сергея Цивилёва подсчитывает выручку от своего угольного бизнеса, в регионе растёт социальное напряжение. Более 800 горнякам обанкроченной шахты «Алексиевская» не выплатили в срок зарплаты, и, отчаявшись найти помощь в регионе, рабочие собирают подписи под открытым обращением к федеральным властям. ИА REGNUM выяснило, почему кузбасские шахтёры «стучат касками», пусть пока и в виде открытых писем.

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Шахтеры «Заречной» ukzarechnaya.ru

Сигнал SOS от шахтёров

Письмо отчаявшихся шахтёров адресовано президенту РФ, российскому правительству, в Генпрокуратуру РФ, Совфед и Госдуму. Есть среди адресатов даже ОНФ — общественное движение. Нет среди адресатов только губернатора Сергея Цивилёва, который управляет угольным Кузбассом с весны 2018 года. При этом для самого Цивилёва — угольная отрасль не чужая. Члены его семьи — жена и брат — имеют прямое отношение к крупной угледобывающей фирме России — «Колмар».

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Кто-то может возразить, что банкротство частных компаний находится вне компетенции Цивилёва. С одной стороны, это так, до кризиса шахты довели точно не власти. Но ведь угледобытчики — это крупнейшие налогоплательщики для Кузбасса, пополняющие его бюджет. Помимо того, невыплата зарплат негативно сказывается на работниках — жителях региона, порождая рост социальной напряженности. А вот это уже вопрос в зоне ответственности того же Цивилёва, которому не стоит забывать и о новых критериях оценки эффективности работы глав регионов, которые Владимир Путин утвердил в феврале 2021 года. В списке — 20 показателей, и на первом месте — доверие к власти со стороны населения. Есть в том списке и пункты об уровне бедности, куда вполне подходит обнищание горняков закрытой шахты. Есть о чём подумать.

Проходчики шахты «Заречная» ukzarechnaya.ru

Итак, вернёмся к открытому письму горняков шахты «Алексиевская» — как работающих, так и уже сокращенных. Его полностью обнародовало издание «Ваш город».

Из письма следует, что ранее горняки уже обращались в разные инстанции на местах, но «отовсюду вместо ответов приходили отписки». В марте-апреле 2020 года на шахтах начались массовые сокращения коллектива.

«С «Алексиевской» сокращено 400 работников, около 300 осталось обеспечивать жизнедеятельность опасного производственного объекта», — отмечают авторы письма, которые уточняют, что на шахте старую лаву отработали весной того же года, но новую не запустили, и зарплату, а также алименты платить нечем, потому «десятки женщин находятся в бедственном положении».

Горняки уточнили, что долг перед коллективом, включая выплаты сокращенным рабочим, около 200 млн рублей.

В письме основные претензии звучат в адрес собственников шахты и реализованной ими в жизнь бизнес-модели, которая и довела предприятие до такого состояния. А от федеральных властей отчаявшиеся горняки просят помощи и «обратить внимание на бедственное положение».

"Когда наш труд был необходим предприятию и региону — каждый из нас работал за троих. А теперь получается, что нас вышвырнули с предприятия и «простили» нам наши кровью и потом заработанные рубли», — отметили они.

Напомним, ситуация на кузбасской шахте усложняется ещё и очередностью платежей. Уже в декабре 2019 года она выглядела следующим образом: сначала налоги — потом зарплата. Изменить этот порядок конкурсный управляющий, который заявлял соответствующее ходатайство в суде, не смог.

А теперь новому конкурсному управляющему, занявшему этот пост осенью 2020 года, и вовсе предстоит отвечать за невыплату зарплаты. В отношении него в марте 2021 года возбудили уголовное дело. В сообщении регионального СКР уточняется, что 811 работников частично не получали зарплату свыше трёх месяцев. Долг превысил 140 млн рублей.

Подготовка лавы 101 по пласту «Красногорский», ОАО Шахта Алексиевская ukzarechnaya.ru

Дело шахты «Алексиевская»

Шахта была признана банкротом в сентябре 2017 года. На тот момент реестр требований кредиторов содержал претензии на 29 526 191 500,35 рубля при балансовой стоимости имущества 6,35 млрд рублей.

В декабре 2020 года была сделана попытка привлечь к ответу по долгам шахты её контролирующих лиц, включая УК «Заречная», но неудачно. Суд отклонил требование конкурсного управляющего.

С июля 2020 года на шахте не ведётся добыча угля, а осуществляются только работы по жизнеобеспечению. На конец февраля 2021 года заявлялось о наличии долга перед почти 200 работниками шахты. Он превысил 200 млн рублей.

Частично решить проблему с долгами можно с помощью продажи имущественного комплекса. Торги объявлялись более пяти раз, но покупателей на актив нет, а он тем временем дешевеет от аукциона к аукциону. Так, 8 марта 2021 года имущественный комплекс шахты планируется реализовать уже за 600 млн рублей. Для сравнения: стартовали торги с 3,42 млрд рублей.

При наличии долгов перед коммерческими кредиторами на сумму более 20 млрд рублей остаётся открытым вопрос, где будут брать средства для расчётов со всеми и хватит ли денег на выплаты шахтёрам?