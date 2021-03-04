Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Смену политических режимов в других странах с пользованием силы обязуются больше не использовать американские власти. Об этом 3 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает газета Financial Times.

По словам главы госдепа, подобные кампании, которые проводил Вашингтон в прошлом, не приводили к нужным результатам. При этом Блинкен подчеркнул, что США не собираются отказываться от поддержки демократии и будут стремиться выступать в качестве примера для других стран, что должно подталкивать их к проведению демократических преобразований.

По мнению госсекретаря, США «могут объединить государства для решения проблем, которые ни одна страна не в состоянии решить в одиночку».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон продолжит «продвигать» права человека и заниматься урегулированием конфликтов по всему миру.

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