Ханой, , 05:56 — REGNUM Во Вьетнаме за минувшие сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

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Сообщается, что двое инфицированных прибыли в республику из-за границы. Остальные пять пациентов были выявлены в провинции Хайдзыонг на севере страны. У них коронавирусную инфекцию выявили во время прохождения карантина.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявили 2482 носителя SARS-CoV-2. Из них 1566 приходится на случаи локального распространения инфекции. При этом уже 1898 пациентов выздоровели и выписались из медицинских учреждений.