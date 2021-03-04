Хабаровск, , 05:51 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении консультанта генерального директора коммерческой организации, его подозревают в передаче коммерческого подкупа конкурсному управляющему сельскохозяйственной организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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В 2017 году конкурсный управляющий предприятия, находящейся в состоянии банкротства, заключил с коммерческой организацией договор продажи имущества сельскохозяйственного комплекса.

По версии следствия, при заключении договора управляющий выдвинул требование о передачи лично ему трёх млн рублей за общее покровительство и беспрепятственную реализацию условий договора. С 2017 года по 2018 год консультант передал ему эти деньги.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении осужденных за взяточничество и посредничество в получении взяток бывшего главы Петропавловска-Камчатского и его брата возбуждено новое уголовное дело сразу по четырём преступлениям.