Оттава, , 06:19 — REGNUM Адвокаты финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу призвали канадский суд освободить свою клиентку в связи с очевидной политизацией дела, превратившей её в «разменную монету» в отношениях между США и Китаем. Об этом 3 марта сообщает агентство Reuters.

В Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия 1 марта возобновились слушания об экстрадиции Ваньчжоу в США. На заседании 3 марта её адвокаты заявили суду, что высказывание бывшего американского президента Дональда Трампа, сделанное им в 2018 году, является политическим вмешательством в юридический процесс. По их мнению, после этого Ваньчжоу «стала разменной монетой» в отношениях между США и Китаем, и должна быть освобождена.

Напомним, что в декабре 2018 года Трамп заявил, что мог бы вмешаться в дело Минюста США в отношении финдиректора Huawei, если это послужило бы интересам национальной безопасности страны или способствовало бы заключению торговой сделки с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, варианты решения проблемы задержанных в Китае по подозрению в шпионаже граждан Канады обсудят в ходе виртуальной встречи премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джозеф Байден.

Власти Китая задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации (НПО) «Международная кризисная группа» Майкла Коврига и главу международной НПО Paektu Cultural Exchange Майкла Спэйвора после того, как в 2018 году в Ванкувере была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

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