Касли, Челябинская область, , 05:44 — REGNUM В Каслинском районе Челябинской области отстранили от работы руководителей местного отдела полиции. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, это сделано на период проверки. Ранее сотрудники собственной безопасности областного главка МВД и из коллеги из ФСБ пресекли противоправные действия со стороны должностных лиц, которые были в руководстве полиции, пишет «Первое областное».

В пресс-службе главка МВД журналистам пояснили, что в случае подтверждения причастности этих руководителей к совершению противоправных деяний их уволят по отрицательным основаниям и привлекут к соответствующей ответственности.