Пекин, , 05:35 — REGNUM Береговая охрана Катая запустила кампанию по борьбе с контрабандой на море, которая прежде всего коснется продуктов холодовой цепи и противоэпидемиологических материалов, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

В рамках специальных обстоятельств профилактики и контроля за COVID-19, кампания сделает особый упор на борьбу с контрабандным ввозом в Китай замороженных продуктов, включая морепродукты, а также контрабандным вывозом материалов, используемых для борьбы с эпидемией нового коронавируса и вакцин из Китая.

Береговая охрана также будет продолжать пресекать контрабанду нефтепродуктов, сигарет, ископаемых, сахара, зерна и других ключевых облагаемых налогом товаров, а также контрабанду иностранного мусора, оружия и наркотиков.