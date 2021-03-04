Пекин, , 05:30 — REGNUM Китай будет использовать различные типы ракет-носителей «Чанчжэн» для оказания поддержки строительству собственной космической станции в этом году, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Ракета «Чажнчжэн-5В» будет выполнять задачи транспортировки базового модуля станции на орбиту, в то время как «Чанчжэн-7» и «Чажнчжэн-2F» будут доставлять на станцию людей, заявил эксперт по космическим средствам доставки из Китайской академии технологии ракет-носителей Цзян Цзе.

Китай приступит к строительству собственной космической станции в этом году запуском базового модуля станции, грузовых кораблей «Тяньчжоу-2» и «Тяньчжоу-3», а также пилотируемых кораблей «Шэньсжоу-12» и «Шэньсжоу-13», заявил Цзян, который также является членом высшего консультативного органа Поднебесной Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКС) 13-го созыва.

Поскольку строительство космической станции влечет за собой многократные стыковочные полеты, время запуска ракеты должно быть точно рассчитано, что является сложной задачей для ракет «Чажнчжэн-5В» и «Чажнчжэн-7», добавил Цзян.

Китай планирует завершить строительство космической станции примерно в 2022 году. Для этих целей и было запланировано 12 полетных миссий.