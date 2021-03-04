Вильнюс, , 05:23 — REGNUM Тренировочный полет в небе над Литвой совершил стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США. Об этом 3 марта сообщило на своем сайте литовское министерство обороны.

Самолет сопровождали дислоцированные на авиабазе Зокняй истребители вооруженных сил Италии и Германии. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса этим полетом США подтвердили солидарность НАТО, а также напомнили о своих обязательствах по коллективным действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный центр управления обороной России распространил информацию о том, что российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1В, приближавшихся к границе РФ.

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