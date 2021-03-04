Токио, , 05:15 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции в Японии может быть продлен еще на две недели в ближайшее время, заявил глава японского правительства Ёсихидэ Суга, передает телеканал NHK.

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По его словам, решение будет приниматься 5 марта по итогам совещания с рабочей группой по борьбе с COVID-19 в стране. При этом срок действия режима ЧС в Токио и прилегающих к нему префектурах истекает уже на днях.

Суга отметил, что для отмены ограничений необходимо, чтобы заполненность больниц не превышала 50%. Однако пока в Токио не фиксируется значительного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.