Москва, , 06:19 — REGNUM В четверг, 4 марта, в Москве будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица. Температура воздуха — −1… +1. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 5 марта в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −7… −5 °C.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, днём на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −3… +2 °C днём и −10… −5 °C ночью.

В пятницу, 5 марта, днём в столице ожидается −3… −1 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. По области −5… −0 °C. Ночью в регионе ожидается −18… −8 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Международный женский день, 8 марта, в столице России ожидается температура воздуха до — 10 °C и возможен небольшой снег.

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