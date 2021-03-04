Хабаровск, , 05:37 — REGNUM Якутия станет площадкой для первого онлайн-форума «ProДФО» в формате открытый диалог власти, бизнеса и населения, где будет обсуждаться острые для Дальнего Востока темы и проблемы. Впоследствии такие форумы планируется проводить практически во всех дальневосточных регионах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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Первый форум пройдёт 12 марта. Федеральные и региональные эксперты, губернаторы и местные жители, предприниматели и инвесторы обсудят актуальные вопросы развития бизнеса, креативной экономики, IT-индустрии и ТОРов и роста цен на жильё.

Форум будет посвящен теме цифровизации, распространению информационных технологий и развитию несырьевого сектора экономики Дальнего Востока. Одним из ключевых моментов станет планарная дискуссия, в которой будут участвовать главы Якутии, Приамурья, Сахалина и Хабаровского края.

Организаторами «ProДФО» выступают аппарат полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и Корпорация «Синергия».

Как сообщало ИА REGNUM, президенту РФ Владимиру Путину будет доложено о госструктурах, которые затянули сроки и не исполнили указ о переезде из Хабаровска во Владивосток в связи с переносом дальневосточной столицы.