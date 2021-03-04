Новосибирск, 4 марта, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Учёные Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук (ИК СО РАН) и Университета Барселоны разработали катализатор для снижения содержания угарного газа в атмосфере. Об этом ИА REGNUM сообщили в ИК СО РАН.

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Уточняется, что особенность катализатора в том, что он эффективно работает при температуре воздуха ниже нуля. Разработку можно будет использовать для нейтрализации вредных выбросов автомобильного транспорта.

«Мы сосредоточили внимание на платино-цериевой комбинации, способной начать окисление угарного газа (CO) уже при — 50 °C. Эту необычайную низкотемпературную активность мы достигли за счёт нанесения атомов и кластеров платины на наноструктурированный диоксид церия. Ключом к пониманию характеристик этих очень активных материалов является синергизм, или взаимное усиление, между оксидным носителем и хорошо распределённой окисленной платиной. Мы можем идентифицировать активные состояния этих компонентов с помощью спектроскопических методов, но для описания их конкретной роли требуются специальные вычислительные модели», — пояснил профессор, доктор химических наук Андрей Боронин из Института катализа СО РАН.

Учёные отмечают, что помимо нейтрализации автомобильных выхлопов разработанный катализатор в перспективе можно будет применять и для очистки воздуха от выбросов ТЭЦ, работающих на ископаемом топливе.

Разработчики подчёркивают, что проведённое исследование — важный шаг в разработке каталитических материалов для низкотемпературной окислительной нейтрализации загрязняющих веществ, но пока их широкому применению препятствует высокое содержание платины. Сейчас ведётся работа над достижением таких же высоких показателей каталитической активности, но при сниженном содержании драгоценного металла.