Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Ограничения на размещение рекламы политического характера в социальной сети Facebook будут сняты с 4 марта. Об этом сообщается на сайте компании, владеющей этой соцсетью.

При этом в Facebook отметили, что будут отслеживать ситуацию и при необходимости введут изменения, связанные с подобным контентом.

Запрет на размещение политической рекламы был введен соцсетью 27 октября 2020 года якобы для борьбы с дезинформацией и угрозами вмешательства в выборы президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Facebook объявил о кампании сокращения политического контента для пользователей в Индонезии, Канаде, Бразилии и США.

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