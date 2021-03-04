Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Власти США ведут консультации с союзника по вопросу военного присутствия в Афганистане, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в эфире телеканала PBS.

«Мы пока не приняли никаких решений относительно крайнего срока 1 мая для вывода оставшихся примерно 2,5 тыс. военнослужащих, которые находятся в Афганистане», — заявил он.

Блинкен подчеркнул, что по этому вопросу США тесно взаимодействует с партнерами по НАТО и странами на Ближнем Востоке. Также американский Госдеп изучает перспективы действующих соглашений с афганским радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон еще не принял окончательного решения по выводу американского военного контингента из Афганистана. Он добавил, что ведомства США изучают соглашение, заключенное в Катаре по мирному урегулированию.

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