Хабаровск, , 05:16 — REGNUM Хабаровский край на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году дополнительно получит 565 млн рублей — распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Помимо этих средств, на ремонт дорог предусмотрено ещё 2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Планируется привести в нормативное состояние 125 км дорог: работы будут проходить в Хабаровской и Комсомольской городских агломерациях — 65 и 30 км соответственно, а также 30 км дорог регионального и межмуниципального значения.

В 2020 году в регионе было отремонтировано 200 км дорог при плане в 150 км.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше одного миллиарда рублей на ремонт автодорог получит Белгородская область из федерального бюджета. Средств направят в 12 муниципалитетов, сообщил 2 марта на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков. Распоряжение о выделении дополнительных 1,067 млрд рублей подписано по результатам встречи врио губернатора с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.