Новосибирск, , 04:49 — REGNUM Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда по уголовным делам отменила решение районного суда Новосибирска об отказе в аресте водителя, наехавшего на женщину с коляской. Он отправлен под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, 15 февраля в одном из дворов Новосибирска водитель легкового автомобиля наехал на женщину с коляской из-за замечания о парковке в неположенном месте. Женщина упала на дорогу, получив травму. Однако Кировский районный суд Новосибирска отказал в аресте мужчины. Тогда председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил обжаловать постановления.

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«В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области находится уголовное дело в отношении водителя транспортного средства по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, пп. «а, в, и» ч.2 ст.105 УК РФ. Известно, что ранее, в 1999 году, мужчина привлекался к уголовной ответственности по пп. «а», «б», ч.3 ст. 158 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Расследование дела продолжается.