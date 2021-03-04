Ростов-на-Дону, , 05:07 — REGNUM На одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО) прошли показные тактические учения, в которых были задействованы подразделения мотострелковой и разведывательной бригад 58-й общевойсковой армии ЮВО Вооружённых сил (ВС) России. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе практических действий личным составом были вскрыты и отражены действия диверсионных групп условного противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

В рамках учений военнослужащие также выполнили мероприятия по обеспечению радиационной, химической и биологической защиты войск. А также по инженерной подготовке и морально-психологическому обеспечению.

Отмечается, что контроль над учениями осуществляло Главное управление боевой подготовки ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском и Хабаровском краях проходят военные учения артиллеристов и ракетчиков общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) Вооружённых сил России.

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