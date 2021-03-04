Вашингтон, , 04:43 — REGNUM В Конгресс США 3 марта поступила резолюция, подготовленная Комитетом по иностранным делам Палаты представителей, в которой Москву призывают освободить гражданина США Тревора Рида, в августе 2020 года напавшего на сотрудников российской полиции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте входящих в комитет республиканцев.

«Я только что передал документ, призывающий Россию освободить техасского ветерана морской пехоты Тревора Рида. Тревор собирается провести десять лет своей жизни в российской тюрьме за преступления, которых он не совершал», — сообщил на своей странице в социальной сети Twitter конгрессмен Август Пфлюгер (от штата Техас).

«Эти обвинения были явно политически мотивированными, и весь процесс был фикцией. Мы не можем допустить, чтобы американские граждане использовались в качестве пешек в политической игре», — прокомментировал резолюцию лидер республиканцев в комитете по иностранным делам Майкл Маккол (от штата Техас), являющейся её автором.

Напомним, инцидент произошёл 16 августа 2019 года на Ленинградском шоссе в Москве. Экипаж ППС прибыл по вызову к месту ссоры студента с двумя женщинами. Проявившего агрессию мужчину посадили в полицейский автомобиль, но по пути задержанный напал на стражей порядка — порвал обмундирование водителю и ударил его напарника. Это спровоцировало на дороге аварийную ситуацию. Позднее задержанный — гражданин США Тревор Рид — заявил, что не помнит произошедших событий, поскольку находился в состоянии опьянения.

В июле 2020 года Рида был признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и осужден на девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима гражданина США Тревора Рида.

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