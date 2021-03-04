Москва, , 04:26 — REGNUM Циничное заявление на брифинге Госдепа США о геополитической составляющей «Северного потока — 2» говорит о страхе американских властей перед Россией, заявила 3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

"Они сказали о том, что, действительно, за их нелюбовью к проекту «Северный поток — 2» стоит геополитика, они боятся влияния нашей страны», — сказала она.

По словам Захаровой, обычно в Вашингтоне говорят об экономике, экологии или неправильном поведении Москвы. Однако в этот раз представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия после завершения строительства «Северного потока — 2» создаст дополнительный рычаг влияния на Евросоюз.

«Вот так четко, жестко и цинично они, наверное, высказались в первый раз», — сказала Захарова.

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