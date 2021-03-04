Владивосток, , 04:55 — REGNUM Во Владивостоке МУП «ВПОПАТ №1» (пассажирские перевозки) оптимизирует автопарк — на торги выставлены непригодные для дальнейшей эксплуатации автобусы «Фольксваген Луидор», «Ман» и «Дэу». Всего 69 автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Независимые эксперты ещё в 2020 году оценили рыночную стоимость техники и после их заключения, руководство предприятия приняло решение, что эти автобусы непригодны для дальнейшего использования по целевому назначению. Кроме того, «ВПОПАТ №1» вынужден платить транспортные налоги на автобусы, которые не используются в работе.

Решение о продаже автобусов в администрации Владивостока было принято в октябре 2020 года.

Автобусы представлены на электронной площадке 15 лотами.

Одним лотом к продаже предлагаются 46 автобусов «Луидор-22370D» (Volkswagen Crafter) 2013 года выпуска. Начальная цена — 2 млн 567 тыс. рублей.

Автобусы «Ман» турецкого производства выставлены несколькими лотами. Цена лотов составляет от 423 тыс. до 1 млн 205 тыс. рублей. Автобусы 2011 года выпуска также находятся в непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии.

Ещё одним выставленным на аукцион автобусом стал корейский «Дэу» 2012 года. Он идет одним лотом, начальная цена — 86 640 рублей.

Продажа старых автобусов позволит освободить территорию предприятия для размещения другого транспорта в рабочем состоянии. Вырученные средства пойдут на приобретение новых автобусов и запчастей.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная школа-интернат №41 в Ростове объявила электронный аукцион на покупку стиральной машины. Стоимость техники «космическая» —750 тыс. 283,33 рубля.