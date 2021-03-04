Вена, , 04:10 — REGNUM Совокупный объём нефти, добываемой странами ОПЕК+ в январе 2021 года, сократился на 7,4 млн баррелей в сутки. Таким образом, майское соглашение прошлого года выполнено на 103% от плана, следует из доклада организации, подготовленного к заседанию мониторингового комитета.

В документе отмечается, что условия соглашения выполнены странами ОПЕК (108% от плана). Другие страны, не присоединившиеся к картелю, но пообещавшие следовать взятым на себя обязательствам, исполнили план только на 95%.

Всего в январе объём перепроизводства нефти в ОПЕК+ достиг 190 тыс. б/с — это самый низкий уровень с мая 2020 года.

Напомним, 3 марта завершилось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. На нём планировали принять рекомендации по странам альянса по уровням добычи нефти в апреле, но принятие решения по этому вопросу перенесли на 4 марта.

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