Петропавловск-Камчатский, , 04:02 — REGNUM На Камчатке после лобового столкновения двух пассажирских автобусов возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей рейсовым автобусом, повлекшим по неосторожности гибель двух человек. Выживший водитель одного из транспортных средств задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: На Камчатке в лобовом столкновении пассажирских автобусов погибли люди

По уточнённым данным водитель 1967 года рождения, по вине которого произошло ДТП выжил. В результате аварии скончался управляющий вторым автобусом мужчина и пассажир 1975 года рождения. Различные травмы получили 20 человек.

Сообщается, что виновник ДТП не учёл состояние дороги и погодные условия, превысив скорость он сблизился с автомобилем «Урал», а при экстренном торможении автобус занесло, в результате чего он выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в вечером 3 марта в районе села Южные Коряки Елизовского района. Один из автобусов передвигался по маршруту Петропавловск-Камчатский — Мильково, второй — Усть-Камчатск — Петропавловск-Камчатский. Ранее сообщалось, что погибли водители обоих автобусов.