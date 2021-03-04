Владивосток, 4 марта 2021, 04:04 — REGNUM Приморские аграрии готовятся к посевной кампании — закупают семена и минеральные удобрения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Семена высших репродукций завозят из Тюменской области, Приамурья, Алтайского и Хабаровского краев.
Сельхозпроизводители запаслись 32,3 тыс. тонн семян сои и 12,3 тыс. тонн зерновых культур, что составляет 95% от плана.
Из Сибири уже завезли 120 тонн пшеницы, овса — 240 тонн, ячменя — 60 тонн, а также 180 тонн сои из Амурской области.
Сельхозпроизводители закупили 37,4 тыс. тонн минеральных удобрений — 65% от плана.
Как сообщало ИА REGNUM, приморские производители сои и кукурузы вносят вклад в региональный проект «Экспорт продукции АПК», в этом году он составит не менее 1,7 млрд долларов.
Планируется засеять соей, кукурузой и ранними зерновыми 512 тыс. га.