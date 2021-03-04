Афины , , 03:57 — REGNUM Новые меры, ужесточающиt действующий из-за коронавируса карантин в Греции, вводят власти страны. Об этом заявил заместитель греческого министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас 3 марта на пресс-конференции.

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Так, с 4 марта жители смогут посещать только те банки, супермаркеты и другие магазины, которые находятся в районах их проживания. Для этого власти решили установить запрет на пользование автомобилями. Указанные ограничения будут действовать до 16 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Греции был зафиксирован антирекрод по выявленным за сутки случаям заражения коронавирусом. Медики зарегистрировали 2702 новых носителя вируса.

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