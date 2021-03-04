Сеул, , 03:57 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 424 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Уточняется, что 401 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. При этом уже второй день подряд в Южной Корее выявляют более 400 инфицированных ежесуточно. Центр связывает незначительный рост заболеваемости с выявлением новых очагов распространения инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 91 240. Также за минувшие сутки в стране скончались семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1619 человек.