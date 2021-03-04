Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Проявлением «неандертальского мышления» является решение отменить масочный режим в американских штатах Техас и Миссисипи, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции.

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«Самое ненужное сейчас — неандертальское мышление — мол, все хорошо, снимайте маски и забудьте об этом. Неправда, это до сих пор важно», — заявил он.

В связи с этим Байден призвал жителей США продолжать носить маски в общественных местах. По его словам, победить пандемию можно лишь за счет вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских штатах Техас и Миссисипи отменили требование о ношении медицинских масок в общественных местах. Также в регионах сняли запрет собираться большими группами людей.