Хабаровск, , 03:49 — REGNUM В Хабаровске открылась объединенная выставка «Путь землепроходца: история и этнография» с участием экспонатов Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера им. Ярославского и музеем истории Хабаровска, Дальневосточным художественным музеем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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Выставка знакомит посетителей с землепроходцем Ерофеем Хабаровым и культурой народов, с которыми путешественник сталкивался в ходе освоения земель: якутами, тунгусами, маньчжурами. Якутский музей представил коллекцию из более чем 60 предметов, рассказывающих об истории, культуре и быте народов Восточной Сибири XVII—XVIII веков.

Особо интересны коллекции предметов якутского оружия, утвари, предметов архаичного якутского кузнечного и ювелирного искусства, эвенкийские вещи, среди которых костюм эвенкийского шамана.

Якутию и Хабаровск объединяет история, ведь Ерофей Хабаров начинал свой путь именно с республики, закончил его в Амурской области. На привокзальной площади Хабаровска стоит памятник путешественнику в якутских доспехах — «куйах».

Выставка открылась в музее истории города 1 марта и будет работать до 4 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор разрешил проведение школьных экскурсий в музеи при условии строгого соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.