Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Американские медики впервые выявили пациентов, в организмах которых следы коронавируса сохранялись в течение полугода и более. Об этом говорится в статье на портале препринтов материалов в области медицинских исследований medRxiv.

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«Вечное» заражение, как его назвали исследователи, коснулось троих несовершеннолетних пациентов, страдающих от лейкемии — молодого человека, мальчика и девочки дошкольного возраста.

Специалисты отметили, что люди с подорванной иммунной системой «очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией». По их мнению, «вечное» нахождение вируса в организме представляет большую опасность, поскольку он может стать неуязвимым для антител из-за новых мутаций.

В Японии ранее врачи обратились с просьбой к родителям внимательно следить за симптоматикой у маленьких детей, заразившихся коронавирусом. По их утверждению, у несовершеннолетних пациентов с COVID-19 развивается симптоматика, схожая с синдромом Кавасаки.

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