Пекин, , 03:43 — REGNUM Китайский кислородно-водородный двигатель высокой тяги, предназначенный для ракеты-носителя «Чанчжэн-5», завершил 520-секундные испытания в Пекине в рамках подготовки к миссиям космической станции, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Разработанный институтом при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) двигатель является самым передовым криогенным жидкостным ракетным двигателем, который был введен в эксплуатацию в Китае.

Двигатель работал в течение 520 секунд во время испытаний 28 февраля, что на 20 секунд дольше, чем его расчетный рабочий цикл, демонстрируя возможность продлить срок его службы, говорится в сообщении CASC. Это уже пятое испытание ракетного двигателя такого плана, в результате которого его совокупное испытательное время составило 2520 секунд.

Старший конструктор завода-изготовителя двигателей Сюй Сяоюн сказал, что недавний тестовый запуск был предназначен для проверки работоспособности двигателя с целью «обеспечить успех предстоящих миссий по запуску ракеты «Чанчжэн-5B Y2».

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B «будет использоваться для запуска различных модулей планируемой китайской пилотируемой космической станции. Основной модуль планируется запустить этой весной. В CASC заявили, что проведут еще три 500-секундных испытания для дальнейшего повышения надежности двигателя.