Бразилиа, , 03:43 — REGNUM Количество летальных исходов при заболевании COVID-19, зарегистрированных за последние сутки в Бразилии, составило 1910, что является рекордным с начала наблюдений. Об этом 3 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Всего от осложнений при коронавирусной инфекции в стране умер по меньшей мере 259 271 человек. Кроме того, за истекшие 24 часа в Бразилии увеличилось на 71 704 общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

С начала пандемии в стране зафиксировано уже 10 718 630 подобных фактов. При этом в 9 591 590 случаях пациенты уже излечились и были выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти бразильского штата Сан-Паулу приняли решение ужесточить карантин из-за ситуации с распространением коронавируса в Бразилии.

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