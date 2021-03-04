Нью-Йорк, США, , 03:40 — REGNUM Не менее 38 человек погибли в ходе уличных беспорядков в Мьянме, сообщает пресс-служба специального представителя ООН.

«Сегодня был самый кровавый день с момента военного переворота 1 февраля. Только за один день погибли 38 человек», — говорится в сообщении.

Утверждается, что для разгона протестной демонстрации полицейские и военные использовали боевые патроны. В пресс-службе добавили, что ООН будет обсуждать ситуацию в Мьянме на закрытом совещании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия призвала власти Мьянмы прекратить насилие. Также индонезийские власти призвали военных Мьянмы освободить задержанных президента и главу правящей партии страны.

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