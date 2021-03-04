Париж, , 03:34 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози сообщил, что получает тысячи писем от сторонников и сочувствующих после вынесения ему приговора в суде. В интервью телеканалу LCI он поблагодарил тех, кто его поддержал.

«Я получаю тысячи писем», — сказал Саркози.

Экс-президент добавил, что его вина в совершении коррупционных преступлений не была доказана, и что он продолжит борьбу, несмотря на решение суда.

«Я не склоню голову, потому что меня обвиняют в том, чего я не совершал», — объяснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 марта Парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Бывшего главу государства приговорили к трём годам лишения свободы, в том числе к двум годам условно.

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