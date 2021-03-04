Каракас, , 03:46 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране выявлены случаи заражения бразильским штаммом коронавируса. Об этом он сказал 3 марта в ходе выступления, которое транслировалось на странице президента в социальной сети Twitter.

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«Я здесь, чтобы незамедлительно сообщить всем нашим гражданам и Всемирной организации здравоохранения о присутствии бразильского варианта COVID-19», — сказал Мадуро.

По его словам, «странный случай» заражения коронавирусом был выявлен медиками в штате Ла-Гуайра. Проведённый анализ подтвердил, что в данном случае инфицирование произошло бразильским штаммом SARS-CoV-2.

После анализа передвижения заболевшего власти смогли выявить и другие случаи заражения этим штаммом в Каракасе и штате Миранда. В настоящее время, по словам Мадуро, медики «пытаются определить масштабы» распространения бразильского штамма, «проводя ПЦР-тесты в местах, где были выявлены случаи».

Напомним, что у мутации коронавируса, которую выявили в Бразилии в конце декабря 2020 года, зафиксирована втрое более высокая скорость распространения, по сравнению с другими штаммами.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Венесуэлы 1 марта одобрило использование в Боливарианской Республике китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.

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