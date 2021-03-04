Тюмень, , 03:31 — REGNUM В Тюмени к 8 Марта вырастили более миллиона тюльпанов, крокусов и гиацинтов. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Одно из фермерских хозяйств оптовые заказы на цветы к Международному женскому дню стало получать ещё в ноябре 2020 года. На сегодня тюльпаны аграрии поставляют лишь в розницу. Ранее рынок разнообразили цветы из Голландии, но они резко подорожали и доставляются 15 дней. Стоимость транспортировки импортных тюльпанов, по словам торговцев цветами, «стала безумной».

«В среднем, тюльпан из Голландии сейчас стоит 100 рублей. Мы свои первые цветы продавали по 28 рублей, сейчас из-за трат на отопление теплиц в морозы — 50−55 рублей», — сообщила изданию глава фермерского хозяйства.

Тюменские агрономы сообщают, что срезанные тюльпаны в среднем живут 7−10 дней. Чтобы цветы стояли дольше, специалисты советуют добавлять в воду с цветами снег.