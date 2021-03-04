Москва, , 03:26 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минобороны РФ к подрядчику из Санкт-Петербурга — ООО «Спецтехкомплект». С компанией был расторгнут контракт, а также в деле речь шла о взыскании свыше 84,5 млн рублей. Решение судьи Крикуновой может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иск о взыскании 84 511 757 рублей 55 копеек слушался с ноября 2020 года.

«Расторгнуть государственный контракт от 21.12.2010 года №1 012 187 189 232 090 954 596 352/ДГЗ-10/522стр/1», — отмечается в результативной части решения суда.

Также с ООО взыскали 6 тыс. рублей госпошлины, которая пойдёт в доход федерального бюджета.

Детали вердикта пока неизвестны, так как полное решение ещё не обнародовано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фирма-ответчик работает в сфере строительства инженерных сооружений. Этот иск не единственный, который был подан министерством к данной компании. Общая сумма претензий по всем делам составляет порядка 228 млн рублей.