Элиста, , 03:26 — REGNUM В Октябрьском районе Республики Калмыкия воспитанников детских садов и школьников кормили обедами с нарушениями. Об этом сообщает прокуратура РК.

В четырёх детских садах и двух школах в ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения. В частности, продукция, предназначенная для приготовления обедов, принималась без маркировки и документов, не велась технологическая документация. В столовых, нуждающихся в ремонте, не использовалось бактерицидное оборудование, не соблюдался температурный режим и влажность воздуха.

В адрес главы Октябрьского района внесено представление. Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.